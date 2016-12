Dentro la morbidosa palla di pelo si nasconde... un tenero coniglietto

09:03 - Una grande, soffice, candida palla di pelo. Che se ne farà, la signora accanto, di quel morbidosissimo cuscino bianco? In realtà, a guardare bene, le cose non stanno proprio così. Perché in quella nuvola bianca c'è un musino tenerissimo, quello di un coniglio d'angora, tutto ricoperto dalla sua candida pelliccia. L'adorabile animaletto è di allevamento: i conigli della sua specie spesso crescono in cattività, dal momento che con la loro pelliccia si producono maglioni e cappotti di alta qualità, ottimi per la stagione fredda. Molto docili, questi animaletti possono avere la pelliccia di diversi colori. E a guardarli, è davvero difficile capire dove finisce la morbida palla di pelo e dove comincia il corpo dei coniglietti. Chissà se riusciranno anche a loro a saltellare come quelli più comuni, quelli che conosciamo tutti, intralciati come sono da tutto quel pelame che hanno addosso.