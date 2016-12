Criceti che passione, protagonista il codino

13:30 - Cani, gatti, pesci, conigli…e criceti ovviamente! Fra le star più rinomate del web non potevano mancare i più comuni roditori da appartamento. Protagonisti dell’ultima moda che spopola sul web sono i criceti e le loro codine. Gli esilaranti scatti sono stati pubblicati da numerosi utenti giapponesi su Twitter e stanno facendo il giro del web, raccogliendo numerosi like. Una nuova mania che spopola fra gli internauti che sembra il caso di dirlo, fatta apposta per chi non ha paura di mostrare il proprio lato B.