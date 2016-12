Chihuahua fa scappare due rapinatori

09:32 - Quando la realtà supera la fantasia. E' successo in America dove due rapinatori con fucile a pompa alla mano sono stati messi in fuga da un chihuahua. I due banditi, una volta entrati nel market con arma e volto coperto e dopo aver intimato al negoziante di dar loro tutto l'incasso e metterlo nella loro borsa, hanno fatto un sobbalzo non appena il cane di piccola taglia si è avventato contro la gamba di uno dei due. Presi dal panico, i due hanno raccolto lo zaino e sono scappati.