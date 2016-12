Charlie, il mini pony sfilerà a Verona

17:09 - Charlie è alto poco più di 60 centimetri ed è per questo entrato nei guinness dei primati come cavallo più piccolo al mondo. Era stato al centro delle cronache lo scorso settembre quando era stato rubato durante la mostra nazionale di Città di Castello. Per fortuna dopo pochi giorni era stato ritrovato dai Carabinieri. Adesso potrà ricominciare a "lavorare": potrà tornare a "sfilare" nelle principali rassegne equestri che fanno a gara per aggiudicarselo. Primo appuntamento a Verona, alla Fiera dei cavalli.