Cani fifoni rimangono bloccati alla vista dei "malvagi" felini

11:49 - Risate assicurate in questo divertente video dove troviamo moltissimi cani, molti anche di grossa taglia, che vengono letteralmente inibiti dai loro acerrimi rivali, i gatti. Mentre i "diabolici" felini rimangono fermi, all'uscio di una porta o sul pianerottolo in fondo alle scale, i malcapitati non riescono nemmeno ad avvicinarsi, nonostante gli svariati richiami del padrone, immobilizzati dal terrore per i "coinquilini" dalle nove vite.