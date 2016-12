Tgcom24 >

Animali >

Cani e gatti? No, i magnati arabi scelgono leoni e felini come animali da compagnia 19 novembre 2013 Cani e gatti? No, i magnati arabi scelgono leoni e felini come animali da compagnia Sul tettuccio delle loro auto di lusso sonnecchiano belve feroci Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

08:30 - Gatti o cani come animali da compagnia? Ormai è diventato troppo banale: l'ultima moda è avere in casa leoni, ghepardi e altri grandi felini. Ovviamente, per essere ancora più cool, occorre postare sul web le foto delle adorate belve feroci. Esattamente come fa Humaid Abdalla Albuqaish, un giovane e ricco arabo, che sul proprio profilo Instagram mette in mostra i suoi animali. Negli scatti appare mentre abbraccia grossi leoni, mentre è sdraiato sul divano con un cucciolo di ghepardo. Sul tettuccio delle sue auto di lusso sonnecchia una leonessa: non c'è che dire una vita al di sopra delle righe...