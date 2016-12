Cani e bimbo, gara di gattonamento

10:41 - "I cinesi mangiano i cani, noi di Taiwan no". Un messaggio chiaro, quello di Kenji Chen, che ha postato su YouTube il video del suo figlioletto che gattona assieme a due husky, in una sorta di divertente "gara tra cuccioli" a chi gattona meglio. "Entrambi sono adottati - spiega l'uomo nella didascalia -. E al di là della scena divertente vogliamo trasmettere il messaggio che i cani adottati sono angeli, e che i cani in generale sono gli angeli guardiani dei bambini".