California, surf con lo squalo

11:59 - Quando la madre di uno dei ragazzini che giocavano tra le onde ha visto quell'ombra scura non voleva crederci. Invece era un gigantesco squalo bianco che si aggirava a pochi metri dai due amici impegnati nel surf a Manhattan Beach, in California. All'inizio pensavano che fosse un delfino, ma la sagoma del predatore non ha lasciato dubbi.