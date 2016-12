12 dicembre 2013 California, il gattino senza gli occhi

09:07 - Ha avuto una gravissima malattia agli occhi, quando era ancora un cucciolo. E' rimasto cieco e i veterinari, per salvarlo, gli hanno dovuto togliere gli occhietti. Ma adesso Murdock, che ha trovato la madre adottiva in una lavoratrice della Sonoma Humane Society a Santa Rosa, California, dove è stato ricoverato e operato, è il gattino più amato e più tenero al mondo, come racconta il sito catster.com.



Alla clinica veterinaria statunitense Murdock è arrivato con una bruttissima infezione, ha dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico che ha rischiato di ucciderlo, ha trascorso una lunghissima convalescenza. E in questo lungo periodo la donna che l'ha assistito e curato si è letteralmente innamorata di lui. Tanto che è diventata la sua famiglia adottiva. La pagina Facebook di Murdock, che conta oltre 4.500 "mi piace", racconta oggi di un gattino adorato da chiunque lo incontri, coccolato dai bambini, infinitamente tenero. Uno splendido cucciolo che è la testimonianza vivente di uno dei detti forse più veri: l'amore è cieco.