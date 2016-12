Tgcom24 >

Bandar, la tigre più vanitosa del mondo 19 novembre 2013

12:52 - Si chiama Bandar e, pur essendo ancora un cucciolo, ha già capito come gira il mondo. Esemplare di tigre di Sumatra, lunedì si è presentato, con la sorella Sukacita, al pubblico del National Zoo di Washington, negli Stati Uniti. Bandar ha messo subito in chiaro le cose: il re del parco vuole essere lui. E non ha mai distolto lo sguardo dall'obiettivo dei fotografi. A sole 14 settimane dalla sua nascita, si sente già una vera star.