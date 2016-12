Australia, canguro irrompe nella farmacia dell'aeroporto

10:31 - Si chiama Cyrus il canguro maschio che si è introdotto in un terminale dell'aeroporto di Melbourne, in Australia, rifugiandosi in una farmacia. Alcuni volontari di un ente per la protezione degli animali hanno catturato il canguro grigio, disorientato dopo essere stato ferito da un'auto, mentre si dirigeva verso il terminale. "L'animale sarà visitato da un veterinario e rimesso in libertà, ad una certa distanza dall'aeroporto", ha dichiarato una portavoce dell'associazione Wildlife Victoria. Non è la prima volta che un canguro riesce ad introdursi negli edifici dello scalo: il terminale infatti si trova vicino ad una zona boscosa e, nonostante le piste siano sorvegliate per evitare l'ingresso degli animali, a volte possono capitare strani incontri!