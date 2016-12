Anche gli animali...scartano i regali

15:47 - E’ arrivato il Natale, la ricorrenza magica legata all'impaziente attesa per i regali, e così sotto l’albero non sono tardati ad arrivare i doni per gli amici a quattro zampe. Chi ha un cane o più animali domestici, di certo non dimentica il regalo per il proprio pet, e così sono arrivati i doni anche per loro tra giochi, palline, ossi e vestitini. Questo video racchiude le immagini di cani che scartano i regali, eccitatissimi e contenti, sembrano emozionati come dei bambini.