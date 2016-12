Anche gli animali festeggiano Halloween

15:54 - Anche gli animali del Bioparco di Roma hanno festeggiato Halloween. Lo staff zoologico ha infatti inserito la zucca nel loro programma di arricchimento ambientale. Per i suricati e per gli armadilli sono state preparate delle speciali zucche ripiene di camole di cui sono ghiottissimi. Agli ippopotami pigmei, invece, i guardiani le hanno fatto trovare adagiate su un letto di foglie di insalata. Le tre testuggini giganti (di Aldabra), golose di frutta, si sono fiondate direttamente sulla zucca. Più cauti i pitoni reali, che si sono limitati a una breve ispezione in cerca di qualche preda a loro riservata.