Amazzonia, scoperte 440 nuove specie

06:50 - Un piranha vegetariano, una scimmia che fa le fusa, una rana non piu' grande di un'unghia e una lucertola timida. Ecco gli esemplari più curiosi scoperti in Amazzonia negli ultimi 4 anni.

Tra le 441 nuove specie identificate dal Wwf, la più grande organizzazione per la difesa e la conservazione dell'ambiente, ci sono 258 piante, 84 pesci, 58 anfibi, 22 rettili, 18 uccelli e un solo mammifero.

"Con una media di due nuove specie scoperte ogni settimana durante gli ultimi quattro anni, e' chiaro l'Amazzonia rimane uno dei piu' importanti serbatoi di biodiversita' del mondo. Piu' gli scienziati osservano e piu' trovano", ha sottolineato l'inglese Damiano Fleming, direttore del programma per il Brasile e l'Amazzonia del Wwf. La maggior parte delle specie trovate sono endemiche della regione, quindi piu' vulnerabili alle conseguenze della deforestazione "che distrugge l'equivalente di tre campi di calcio al minuto in Amazzonia", dice il Wwf.