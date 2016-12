Tgcom24 >

Animali >

Allo zoo di Chicago nasce il baby gorilla 11 novembre 2013 Allo zoo di Chicago nasce il baby gorilla La nascita rientra nel Piano di sopravvivenza della specie dei gorilla, ormai a rischio di estinzione. Il cucciolo sarà protagonista con la mamma dell'evento "Tropic World: Africa" Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

13:54 - Koola, un gorilla di diciotto anni, ha messo al mondo un cucciolo nelle prime ore di lunedì 4 novembre. Il papà del piccolo, JoJo, viene dal Lincoln Park Zoo ed è arrivato al Brookfield Zoo di Chicago nel maggio 2012, su segnalazione della Chicago Zoological Society per il Piano di sopravvivenza della specie dei gorilla del bassopiano occidentale.

I gorilla del selvaggio bassopiano occidentale corrono infatti il rischio di distruzione del loro habitat, per svariati motivi. Il disboscamento, malattie come il virus Ebola, il commercio illegale di animali, il bracconaggio. Il Piano di sopravvivenza prevede un programma per la conservazione e la gestione di alcune specie negli zoo e negli acquari del Nord America.



Allo zoo di Brookfield madre e figlia saranno, nei prossimi giorni, protagoniste di un evento intitolato "Tropic World: Africa".