20 cm di simpatia: Neo, l'antilope Dik Dik

13:02 - Neo è un cucciolo di antilope Dik Dik, una specie nativa del Kenya, nato il 10 Ottobre al Chester Zoo in Inghilterra; il cucciolo è alto solo 20 centimetri e pesa poco meno di un chilo e mezzo. Sembra quasi reggersi appena in piedi in queste foto per quanto sono sottili le sue zampe, ma in realtà per Neo il peggio è già passato: appena nato è stato rifiutato dalla madre, cosa che può accadere specialmente con questa specie di antilopi, ed è stato affidato alla sorella maggiore Aluna, anche lei non accettata dalla mamma alla nascita, la quale si sta prendendo cura del fratellino e lo ha aiutato a stabilizzarsi.