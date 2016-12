"Merry Christ... mouse": anche i topi decorano il loro albero di Natale

10:25 - Mancano solo pochi giorni al 25 dicembre e non si può farsi trovare impreparati. Ed ecco che un topolino corre ai ripari affrettandosi ad addobbare il suo albero di Natale. Apre la scatole con le decorazioni e, tra uno squittio e un altro, si arrampica sul mini abete di plastica per appendere palline e stelline. Alla base, ovviamente, non possono mancare i regali: in miniatura, ovviamente.