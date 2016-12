"Troppi cani abbandonati, abbattiamoli": bufera su un assessore di Imola

L'infelice dichiarazione di De Marco ha costretto il sindaco Daniele Manca a gettare acqua sul fuoco per acquietare gli animi. "Si tratta di una reazione a chi pensa prima di tutto alle persone", ha dichiarato il primo cittadino di Imola per 'giustificare' l'assessore. Ma la polemica infuria e numerose associazioni animaliste hanno annunciato di avere pronte denunce e querele.



Anche l'on. Michela Vittoria Brambilla, presidente della Lega Italiana per la Difesa degli Animali e dell'Ambiente e da sempre in prima linea nella campagna di sensibilizzazione contro l'abbandono, ha commentato duramente l'accaduto: "Un tale esempio di totale ignoranza delle normative vigenti e di stupidità politica preoccupa e indigna. Se queste sono le persone che hanno in mano il governo delle nostre città, stiamo freschi"."Agli amici di Imola purtroppo è toccato un assessore che non solo dimostra arroganza senza limiti, ma anche offende il sentimento di milioni di italiani che amano gli animali e vogliono vedere rispettati i loro diritti", ha aggiunto.