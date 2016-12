"Sono i miei bambini": Koko il gorilla adotta due gattini

Era famoso per la sua capacità di comunicare attraverso il linguaggio dei segni. Ma in queste ore Koko, il gorilla di Woodside Hill (California), sta tornando alla ribalta grazie a un'altra ragione, il suo spiccato istinto materno. In un video che sta facendo il giro del mondo la si vede, infatti, nelle inedite vesti di madre amorevole, mentre coccola i suoi piccoli. Due gattini.