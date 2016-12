10 marzo 2015 "Portami con te", quando gli animali domestici si infilano in valigia Ecco gli stratagemmi usati dai migliori amici dell'uomo per non rimanere a casa da soli mentre i loro padroni sono in viaggio Tweet google 0 Invia ad un amico

09:45 - I nostri animali domestici sanno esattamente cosa succede quando facciamo le valigie. Sanno che stiamo per partire e di conseguenza vorrebbero venire con noi. In queste foto ecco alcuni degli stratagemmi usati da cani e gatti per restare sempre vicini ai loro padroni. La frase sottintesa è sempre una: "Non andare via, portami con te!".