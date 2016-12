"Per Natale vorrei una famiglia": le letterine di cuccioli abbandonati in cerca di casa

"Tutto quello che chiedo per Natale è una famiglia che mi voglia bene"; "desidero una casa in cui poter giocare con una pallina da tennis"; "vorrei coccole, coccole e ancora coccole": sono solo alcune delle lettere "scritte" da cuccioli abbandonati in cerca di una casa. Cani, gatti e persino un pony chiedono con i loro occhioni dolci una famiglia amorevole che li adotti. Si tratta di una campagna di sensibilizzazione promossa dall'associazione britannica Blue Cross: se per le Feste pensate di regalare un cucciolo, rivolgetevi ai rifugi per animali.