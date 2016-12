3 aprile 2015 "Che fatica sopportare gli umani": ecco gli animali più pazienti del mondo Usati come destrieri per bambole, "piedistalli" per bambini o ricoperti da montagne di oggetti e peluche: l'importante è mantenere la calma Tweet google 0 Invia ad un amico

15:03 - La pazienza è la virtù dei forti. E a quanto pare questi animali di pazienza devono averne davvero tanta. Cani e gatti rimangono impassibili di fronte a situazioni davvero difficili da sopportare. Usati come destrieri per bambole o "piedistalli" per bambini, ricoperti da montagne di oggetti e peluche, manichini per travestimenti imbarazzanti: l'importante è mantenere la calma. Insomma, dei veri e propri "santi" a quattro zampe.