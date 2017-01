"Sotto l'albero non fate trovare cuccioli, non sono un giocattolo", è l'accorato appello che l'onorevole Michela Brambilla rivolge agli italiani alla vigilia di Natale. Cani e gatti che sembrano pelouche a poche settimane di vita, diventano, infatti, un impegno da prendere con responsabilità. Centinaia i sequestri da parte delle forze dell'ordine che cercano di arginare il traffico di animali importati illegalmente dall'Est Europa.

"Il traffico illegale di cuccioli è un reato dal 2011", ricorda Michela Brambilla, che consiglia sempre di accertarsi della provenienza del cane e del gatto che arrivano in famiglia. Evitando così di alimentare la tratta di animali strappati troppo presto alle mamme e portati in Italia attraverso viaggi massacranti. Perché un quattrozampe in casa "non deve essere un capriccio", come sottolinea.